La decisión de EE.UU. contra El Salvador marca un punto de quiebre en la relación de ambos países. Las fricciones entre El Salvador y EE.UU. siguen aumentando. Esta semana, tras la imposición de sanciones de la Casa Blanca a varios funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele, el mandatario centroamericano ha sacado a la luz las supuestas conversaciones que sostuvo con la saliente encargada de negocios estadounidense, Jean Manes.

«¿Acusaciones falsas? ¿Es falso que Jean Manes me pidiera que liberara a Neto Muyshondt (capturado en un video que entrega decenas de miles de dólares a los pandilleros)?», tuiteó el jueves el presidente salvadoreño.

El dardo iba contra Brian Nichols, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, quien aseguró que Bukele hacía acusaciones falsas contra Manes y el actual encargado de negocios, Brendan O’ Brien, para «distraer al pueblo salvadoreño de la corrupción» en la presidencia y dañar la relación con EE.UU.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) December 9, 2021