Las motos eléctricas ganan popularidad en los ejércitos del mundo

Los vehículos ligeros cada vez tienen una mayor presencia en las fuerzas armadas de varios países. Desde hace tiempo los todoterrenos y los ‘buggy’ son empleados por unidades por unidades de primera línea y ahora a este grupo se han incorporado las motos eléctricas.

Prueba de ello son las Sur Ron Firefly que fueron usadas en lanzamientos en paracaídas por efectivos la 16.ª Brigada Aerotransportada del Ejército británico durante sus recientes maniobras, informa el portal Motorcycle News (MCN), que pudo participar en los ejercicios y experimentar de primera mano los beneficios tácticos de este tipo de transporte.

