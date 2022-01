Periodista tuitea que la reina Isabel II debería haber muerto. Una periodista de EE.UU. eliminó su cuenta de Twitter tras enfrentar una avalancha de criticas por publicar varias bromas en las que sugería que la reina Isabel II de Inglaterra Unido debería haber muerto en lugar de la comediante estadounidense Betty White, fallecida este viernes a los 99 años.

«¿¡Betty White ha muerto!? ¿Por qué no pudo ser la reina Isabel?», tuiteó este viernes Nylah Burton –quien ha escrito varios artículos a favor del príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle y criticando a la familia real británica– al conocer la noticia sobre el deceso de la actriz, reconocida por su papel en la telecomedia ‘Las chicas de oro’.

A pesar de la indignación qué provocó su mensaje, Burton, basada en la ciudad de Chicago, compartió otra publicación en la red social siguiendo con la broma: «¿Por qué no la reina Isabel? El universo se equivocó de anciana blanca», recoge Daily Mail.

🚨 | NEW: Vogue journalist Nylah called for the Queen to die. Then did it again. Then made her account private, then deleted her account pic.twitter.com/W7itJlmHjz

— News For All (@NewsForAIl) December 31, 2021