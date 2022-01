El frío es una cosa muy peligrosa para la vida. El Servicio Nacional de Meteorología de EE.UU. ha emitido una alerta por las bajas temperaturas que azotan el estado de Florida, que podrían provocar que las iguanas congeladas caigan de los árboles.

«Las iguanas son de sangre fría. Disminuyen su actividad o se quedan inmóviles cuando las temperaturas bajan a los 40 grados Fahrenheit (4 °C). Pueden caerse de los árboles, pero no están muertas», comunicó el servicio meteorológico el 30 de enero a través de su cuenta de Twitter.

This one goes out to everyone who thinks the frozen iguana thing isn’t real. pic.twitter.com/Cfq55uOSa8

— Connie Ogle (@OgleConnie) January 30, 2022