Los efectos del coronavirus sobre el nervio vago podrían estar detrás del covid prolongado

Un estudio piloto y observacional sobre el covid persistente llevado a cabo en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona, en España, liderado por la doctora Lourdes Mateu, ha encontrado evidencias de que los síntomas del síndrome post-covid podrían estar vinculados al efecto del virus en el nervio vago.

Lo cierto es que un porcentaje nada desdeñable de personas que han pasado el covid, la mayoría de las cuales son mujeres, no ha vuelto a encontrarse bien tras superar la enfermedad. Muchas refieren agotamiento crónico, migrañas, niebla mental o transtornos intestinales, entre otros muchos síntomas.

Ahora un grupo de investigadores cree que este nervio multifuncional, que es uno de los más importantes del cuerpo humano y se extiende desde el cerebro hasta el torso llegando al corazón, los pulmones y el intestino, podría aportar respuestas. El nervio vago es responsable de una amplia variedad de funciones corporales, entre las que se encuentra el control de la frecuencia cardíaca, el habla, el reflejo nauseoso, la transferencia de alimentos de la boca al estómago, el movimiento de los alimentos a través de los intestinos y la sudoración, entre otras.

El estudio, que todavía está en curso y aún recluta pacientes, será presentado en el próximo Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, que tendrá lugar en la capital portuguesa, Lisboa, entre el 23 y el 26 de abril, según recoge el portal News Medical Life Sciences.

El covid prolongado, también conocido como síndrome post-covid (PCC) o covid largo, es un síndrome potencialmente incapacitante que afecta a alrededor del 10-15 % de los pacientes que sobreviven a la infección del virus.

