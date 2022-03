Costo del córdoba sube a C$39.71 por 1 dólar: Google Finance

Muchos creen que se trata de un error en los códigos de Google, sin embargo no hay ninguna corrección pues el córdoba sube y baja en sus reportes diarios

En días atrás, exactamente el pasado 10 de marzo de lo corrientes, la empresa Google Finance encargada de informar sobre los diversos cambios de las monedas frente al dólar estadounidense, precisó que se requieren C$39.73 para adquirir US$1, después a las horas de ese mismo día actualización C$35.94 y finalmente lo ubicó a C$39.71 en su último reporte. Para ver el reporte diario clic aquí…

Sin lugar a dudas esto provoca grandes especulaciones de un desplome del valor del córdoba y el encarecimiento de la vida de los nicaragüenses, ya que un aumento perjudicaría enormemente la economía local. A Google le reportan los precios al final del día la prestigiosa empresa Morningstar y los Metadatos de empresas y acciones corporativas son proporcionados por Refinitiv.

Otra casa cambiaria mundial Global Exchange, ubica el cambio del dólar versus al córdoba en alza casi parecidos al reporte de Google, aunque muchos afirman que Global Exchange tiene precios elevados.

En estos momentos la página del Banco Central de Nicaragua (BCN) está nuevamente reactiva, para ser exactos vuelve a estar de manera estable en línea ayer viernes 11 de marzo de 2022, y, ubicaron el siguiente mensaje en su portada que expresan libertad de cambio a cualquier entidad financiera…

“Con base en lo dispuesto en la Ley Orgánica, el Consejo Directivo del BCN ha definido el marco normativo del tipo de cambio en Nicaragua, delimitado en el Capítulo I de las Normas Financieras vigentes, en el cual se establece que los bancos, sociedades financieras, casas de cambio y las personas naturales y jurídicas podrán comprar y vender libremente al público dólares de los Estados Unidos de América (USD) o cualquier otra moneda libremente convertible, por cualquier monto y concepto”.

El periódico LA JORNADA no especula precios del dólar, informamos lo que Google Finance tiene en su tasa de cambio, y por tratarse de una empresa mundial de alto prestigio, reportamos a los nicaragüenses asuntos económicos que sin lugar a dudas tendrían gran impacto en la vida de millones de ciudadanos de esta nación centroamericana.

Google aclara lo siguiente en cuanto a sus reportes financieros

En su reporte cambiario de las divisas, Google Finance aclara: “Todos los datos y la información se proporcionan «tal cual» únicamente con fines informativos, y no están destinados a fines comerciales ni de asesoramiento financiero, tributario, legal, contable, de inversiones o de ningún otro tipo. Se recomienda consultar a un corredor de bolsa o representante financiero para verificar los precios antes de llevar a cabo cualquier operación. Google no es un asesor financiero o de inversiones, ni un corredor de bolsa. Los datos y la información proporcionados no deben interpretarse como asesoramiento de inversiones ni constituyen ninguna oferta, recomendación o solicitud por parte de Google para comprar, vender o retener valores o productos financieros. Asimismo, Google no ofrece garantías (ni emite ninguna opinión) sobre la conveniencia o idoneidad de ninguna inversión”

Agrega que “los datos y la información proporcionados no deben interpretarse como asesoramiento de inversiones general ni personalizado. Los productos u operaciones financieras a los que se refieren esos datos y esa información pueden no ser adecuados para tu perfil, tus objetivos o tus expectativas de inversión. Es tu responsabilidad determinar si cualquier producto u operación financiera es adecuada para tu caso, según tus intereses, objetivos de inversión, horizonte de inversión y propensión al riesgo. Google no se responsabiliza de los daños y perjuicios derivados de las operaciones o inversiones en productos financieros a las que se hace referencia en el presente documento. Google no recomienda el uso de los datos y la información proporcionados como única base para tomar cualquier decisión de inversión”.

“Los datos son facilitados por las bolsas de valores y otros proveedores de contenido, y pueden presentar un retraso (especificado por dichas entidades o proveedores de contenido). Google no verifica ningún dato y renuncia a toda obligación de hacerlo”, señala la transnacional informática.

Compartimos la información oficial de la cuenta de Twitter del BCN con respecto al cambio del córdoba frente al dólar…