Una camioneta pasa a través de un tornado, cae de costado, da vueltas y sigue avanzando como si nada

Un usuario de Twitter grabó un video, que rápidamente se hizo viral, en el que mostró cómo una camioneta quedó atrapada en un tornado en Texas (EE.UU.). En la grabación, que acumula casi 5 millones de visualizaciones tras ser publicada este martes, se puede observar que los fuertes vientos provocaron que el vehículo cayera de costado y diera vueltas. Sin embargo, quedó sobre sus ruedas segundos después y el conductor continuó su viaje. Se desconoce si alguien resultó herido en el incidente.

Omg… just going thru my video. This is a story about a red truck and a tornado…. I CANNOT believe they drove away like that. #txwx #tornado pic.twitter.com/8h0nD88xFv

— Brian Emfinger (@brianemfinger) March 22, 2022