La NASA propone enviar imágenes de humanos desnudos al espacio para atraer la atención de extraterrestre

Un proyecto realizado por Beacon in the Galaxy (BITG) ha propuesto enviar un nuevo mensaje al espacio para contactar con inteligencia extraterrestre de la Vía Láctea. Se trata de un mensaje codificado en sistema binario que pretende ser legible para posibles receptores, e incluye conceptos científicos matemáticos y físicos, además de la forma humana.

El proyecto fue realizado por especialistas de varias instituciones como el Laboratorio de Propulsión a Chorro y el Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la NASA (EE.UU.), así como de universidades del Reino Unido, Países Bajos y China.

El mensaje propuesto por el equipo incluiría información sobre la composición bioquímica de la vida en la Tierra, la posición del Sistema Solar en la Vía Láctea, así como representaciones digitalizadas del mismo. Se añadiría además una invitación a cualquier inteligencia que pueda recibirla.

Si bien la propuesta fue dada a conocer en marzo con una publicación en el repositorio Arxiv, no fue hasta hace poco que el detalle de la desnudez de los cuerpos en las ilustraciones que se pretenden enviar, llamó la atención de los medios.

A Beacon in the Galaxy: Updated Arecibo Message for Potential FAST and SETI Projects https://t.co/W1Lnez0vSS #Astrobiology #SETI #CarlSagan pic.twitter.com/oCBn1xzLB9

Por novedoso que parezca, el interés de los seres humanos por descubrir vida inteligente y establecer contacto con ellas mediante recursos atractivos, ha estado presente durante décadas. En 1977 las placas doradas enviadas con las sondas espaciales Voyage ya incluían este tipo de imágenes.

Pioneer 10 was launched #OTD in 1972!

As an emissary for Earth, Pioneer carries a small, gold plaque that shows what humans look like, where we are located in the galaxy, and the date the mission began.

Pioneer 10 sent its last signal to Earth in 2003.https://t.co/PkKC1z3mJo pic.twitter.com/o7Ld6d3xFm

— NASA History Office (@NASAhistory) March 3, 2022