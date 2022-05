Descubren en China un enorme socavón con un bosque dentro

Un equipo de exploración de cuevas descubrió el pasado viernes un socavón enorme en el condado chino de Leye, en la región autónoma Zhuang de Guangxi, informan medios locales.

Con este hallazgo, el número de sumideros descubiertos en Leye, bautizado como la «capital mundial de los socavones», se eleva a 30.

A cave exploration team has discovered a giant karst sinkhole in Leye county of South China’s Guangxi Zhuang autonomous region, bringing Leye’s number of such sinkholes to 30. pic.twitter.com/Nq2PAioySp

Chen Lixin, que encabezó la expedición, reveló que el equipo tuvo que atravesar un denso bosque subterráneo para descender hasta el fondo del socavón, cubierto de árboles de casi 40 metros de altura y plantas que casi llegan a los hombros. «No me sorprendería si descubrimos que en estas cuevas se han encontrado especies que no han sido reportadas o descritas por la ciencia hasta ahora», dijo Lixin.

A giant karst sinkhole, with a maximum depth of 192 meters, was discovered in Leye County in S China’s Guangxi, China Geological Survey confirmed on Saturday. The number of sinkholes in the county has increased to 30 so far. pic.twitter.com/ZTLyrqxNJn

