¿Cómo operará la delegación de la ONU para seguir la crisis en Nicaragua?

El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Federico Villegas, nombró el martes a las personas que conformarán el Grupo de Expertos para monitorear la situación en Nicaragua de acuerdo con una resolución que se emitió por el organismo el pasado 31 de marzo.

Según la resolución, se establecerá un mecanismo de rendición de cuentas “sobre los graves abusos y crímenes que se cometen en Nicaragua” a raíz de las protestas de 2018.

El grupo estará conformado por el alemán Jan-Michael Simon, experto en derecho penal y derecho internacional. Simon se ha destacado en trabajo relacionado a los derechos humanos, según un comunicado de la ONU.

De igual forma estará el chileno Alexandro Álvarez, abogado con experiencia en derechos humanos. Recientemente Álvarez se desempeñó como consultor internacional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Nicaragua.

También estará integrado por la colombiana Ángela María Buitrago, quien es una abogada y exfiscal experta en temas de derechos humanos.

Según la ONU, Buitrago conoce bien los sistemas internacionales y el funcionamiento de los grupos de investigación de expertos, ya que formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México.

🔹Jan-Michael Simon of Germany (chair)

🔹Alexandro Álvarez of Chile

🔹Ángela Maria Buitrago of Colombia

to the newly impanelled Group of Human Rights Experts on #Nicaragua.

