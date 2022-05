"Murió de dolor": Fallece el esposo de una de las maestras asesinadas en el tiroteo en Texas

Joe García, marido de una de las dos profesoras asesinadas a tiros hace tres días junto a 19 niños en una escuela primaria de Texas (EE.UU.), murió este jueves de un ataque al corazón cuando volvía a su casa, horas después de depositar flores en un lugar de homenaje en recuerdo de Irma García, con la que estuvo casado 24 años y tenía cuatro hijos.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

— john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 26, 2022