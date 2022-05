Padres de alumnos denuncian que la Policía «no hizo nada» para poner fin al tiroteo en la escuela en Texas

Padres de alumnos de la escuela primaria de Uvalde, en Texas (EE.UU.), que este martes fue escenario de una masacre escolar en la que perdieron la vida 19 niños y dos adultos, acusan a la Policía local y federal de «no hacer nada» para acabar con el tiroteo, reportó el jueves The Wall Street Journal.

Angeli Rose Gómez, cuyos hijos cursan segundo y tercer grado en la escuela, indicó al diario que condujo 40 millas (64 kilómetros) hasta la escuela cuando saltó la noticia del tiroteo y que una vez allí observó una falta de respuesta de las fuerzas del orden.

«La Policía no hacía nada», afirmó la mujer, agregando que los oficiales «estaban de pie fuera de la valla, no estaban entrando ahí ni corriendo a ninguna parte».

Asimismo, Gómez contó que fue esposada por los policías por «intervenir en la escena de un crimen activo», ya que ella y otros padres estaban exigiendo a los oficiales que entraran en la escuela. A continuación, la mujer fue liberada, saltó la valla de la escuela, corrió hacia el interior del colegio para coger a sus hijos y consiguió salir con ellos, escribe el diario.

En redes sociales, también se difundieron videos en los que aparecen padres suplicando a los agentes que entren en la escuela y salven a sus hijos.

*BREAKING* Robb Elementary School shooting. Uvalde Texas. This video shows the chaos outside of the school where parents were trying to find their children.#Uvalde #RobbElementary #SchoolShooting pic.twitter.com/yx97i6Bh9w

— TheFamily’sSoup TV (@FamilysSoupTV) May 25, 2022