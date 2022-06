Policías en EE.UU. no socorren a hombre afroamericano y lo dejan ahogarse

Un hombre afroamericano sin hogar se ahogó en un lago del estado de Arizona (EE.UU.) mientras tres policías, que se acercaron para interrogarle sobre una presunta pelea con su pareja, se quedaron en la orilla y supuestamente ignoraron sus súplicas de ayuda, según un comunicado de la policía.

Wow. Police officers refuse to save a life of a drowning man in Arizona. How sad is this one? Those officers should be fired. #ArizonaPolicehttps://t.co/QeBqAn3LdM

