Hombre abre fuego en una iglesia de Alabama dejando varias víctimas

Un sospechoso ha sido detenido este jueves en una iglesia episcopal en Vestavia Hills, Alabama, luego de que se registrara un tiroteo, según informaron las autoridades locales.

«Tenemos varias personas que han recibido disparos», dijo el capitán Shane Ware, del Departamento de Policía de Vestavia Hills. Además, aseguró que los agentes siguen «trabajando activamente en la escena».

En una actualización posterior, las autoridades confirmaron que dos personas fallecieron tras el ataque y otra más resultó herida y está siendo atendida en un centro hospitalario.

Here’s a look at the scene right now: @abc3340 pic.twitter.com/DtKQjyCoQg

— Valerie Bell (@vbell_reports) June 17, 2022