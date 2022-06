Cientos de supuestos migrantes ilegales deambulan junto a una carretera de Texas

Centenares de supuestos inmigrantes ilegales fueron grabados por la Policía de Texas (EE.UU.) mientras transitaban a un lado de una carretera de ese estado, cerca de la frontera con México.

Las imágenes se captaron el jueves 23 de junio desde un vehículo en Eagle Pass, un pueblo al este del río Bravo que marca el límite con el país latinoamericano.

NEW: Video from @TxDPS shows hundreds of migrants wandering off the side of a highway near Eagle Pass, TX this afternoon after they crossed illegally. This is in Border Patrol’s Del Rio sector, which continues to be inundated with massive groups almost daily. @FoxNews pic.twitter.com/FqgLSmT4Ui

— Bill Melugin (@BillFOXLA) June 24, 2022