'La niña del napalm' de la icónica foto de la Guerra de Vietnam finaliza el tratamiento con láser

Phan Thi Kim Phuc, conocida en todo el mundo como la ‘niña del napalm’, se sometió al último tratamiento de la piel con un especialista en quemaduras en Florida, EE.UU., 50 años después de la tragedia.

Phuc tenía tan solo 9 años cuando una bomba de napalm fue lanzada contra su aldea durante la Guerra en Vietnam el 8 de junio de 1972. El momento en que la niña corría, desnuda y gritando de dolor tras haberse arrancado la ropa en llamas, fue capturado por un fotógrafo y su imagen se convirtió en un símbolo de los terrores de aquel conflicto.

«Escuché el ruido, bup-bup bup-bup, y luego, de repente, había fuego por todas partes a mi alrededor, y vi el fuego en todo mi brazo», recordó la mujer, ahora de 59 años, citada por NBC 6 South Florida.

In 1972, a photojournalist captured the moment the then 9-year-old Kim Phuc Phan Ti was seen running down a road, with her body scalded, her clothes torched from her body, following a napalm strike https://t.co/UWObT1NKy8

