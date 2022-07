El ex primer ministro japonés Shinzo Abe, quien fue baleado durante un discurso de campaña, murió en un hospital de la ciudad de Kashihara, prefectura de Nara, donde había sido trasladado tras el ataque,según informó hoy el Partido Liberal Democrático (PLD), citado por medios locales.

Tras el atentado, Abe, de 67 años, se encontraba en estado de paro cardiopulmonar y no mostraba signos vitales. En el hospital le practicaron una transfusión de sangre.

De acuerdo con la Policía local, el atacante usó un arma de fabricación casera para disparar en dos ocasiones contra exlíder del país nipón, tras lo cual fue detenido en el lugar de los hechos bajo sospecha de intento de asesinato.

El tirador, identificado como Tetsuya Yamagami y que anteriormente había servido en las Fuerzas de Autodefensa de Japón, afirmó en sus declaraciones a la Policía que estaba descontento con el político y que pretendía matarlo. Después de entrevistar al sospechoso, la Policía llevó a cabo un registro en su apartamento en la prefectura de Nara, donde se hallaron explosivos.

En las redes sociales enseguida aparecieron videos mostrando el momento exacto del incidente. En las imágenes se ve a Abe desplomarse sobre la calle y a varios guardias de seguridad correr hacia él.

NEW: Video showing the alleged assassin of Japan’s Ex-PM being carried away by security forces pic.twitter.com/q91ajUiL8M

— Daily Caller (@DailyCaller) July 8, 2022