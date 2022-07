Departamento del Tribunal de Familia y de Sucesiones

Citación por publicación

División SUFFOLK. NÚMERO DE EXPEDIENTE: SU220143

Darvin Enmanuel Romero Chavez

vs.

Raul Alfredo Hernandez and Maria Jose Chavez Tapia

La demanda de dependencia presentada el 6 de abril de 2022 ha sido presentada a este Tribunal por el demandante Darvin Enmanuel Romero Chávez contra los demandados arriba mencionados: Raul Alfredo Romero Hernandez y Maria Jose Chavez Tapia buscando un Juicio de Dependencia con determinación relativa al Estatus Especial de Inmigrante Juvenil, de acuerdo con G.L. c. 119, §39M. Dichos demandados no pueden ser encontrados dentro de la Commonwealth y su paradero actual es desconocido; por lo tanto, la notificación personal a dichos demandados no es practicable. Dichos demandados no han comparecido voluntariamente en esta acción. Se requiere a los demandados que entreguen a su abogada Joanna Herrero, Esq., 111 Devonshire St., 3rd Floor, Boston, MA 02109 su respuesta, si la hubiera, a la demanda, dentro de los 7 días siguientes a la entrega de esta citación, excluyendo el día de la entrega. Los demandados también están obligados a presentar una respuesta en la oficina del Registro de este Tribunal en el Tribunal de Familia y Sucesiones de Suffolk, ya sea antes de la notificación al demandante o al abogado del demandante, si está representado por un abogado, o dentro de un plazo razonable después.

ORDEN DE NOTIFICACIÓN

Se ORDENA que una copia de esta citación sea: Notificado, con copia de la demanda publíquese por una vez en un Periódico de Circulación General, publicado en Managua, Nicaragua. Este asunto se programará para una audiencia administrativa el 11 de agosto de 2022. Testigo, Brian J. Dunn, Esquire, Primer Juez de dicho Tribunal, este 21 de junio de 2022.

Firma Registro