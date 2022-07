El mundo entra en «números rojos» al agotarse los recursos naturales disponibles para 2022

Desde este jueves, el mundo entra en «números rojos» al agotarse los recursos naturales del planeta, informa EFE, citando al científico Alessandro Galli, director del programa para el área mediterránea de la organización especializada en la investigación de la huella ecológica y la biocapacidad, Global Footprint Network, que visibiliza la sobreexplotación de la naturaleza del modelo de producción y consumo de la sociedad actual.

Cada año, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra se adelanta, del 29 de diciembre en 1970 al 11 de octubre de 1990, y este año el jueves 28 de julio. Aunque ha aumentado de forma constante en las últimas cinco décadas, ha habido excepciones durante las crisis mundiales, como el momento más crítico de la crisis financiera de los años 2008 y 2009. Además, durante el 2020, el Día del Sobregiro de la Tierra se pospuso al 22 de agosto en vez de en julio, debido a la pandemia de coronavirus y el descenso global de la actividad económica.

