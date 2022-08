Hezbolá amenaza con atacar un yacimiento de gas de Israel

La organización musulmana chiíta libanesa Hezbolá este domingo amenazó con atacar los sitios de extracción del yacimiento de gas israelí Karish, situado en Mediterráneo, cerca de una frontera marítima en disputa entre ambos países, según se aprecia en un video difundido por The Times of Israel.

La grabación, que comienza con el mensaje «Jugar con el tiempo es inútil» tanto en hebreo como en árabe, muestra imágenes y coordenadas de la plataforma Arendal Spirit, el sistema de producción flotante de Energean y la perforadora Icemax de Stena.

Iran-backed Lebanese group Hezbollah has published a drone footage of Karish gas field with a warning message to Israel.

Lebanese FM says «the video of the drones on the coordinates of the gas extraction platforms does not represent the position of the Lebanese state.» pic.twitter.com/6yLh0Y9zTP

