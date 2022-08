Polémica en redes sociales por una lujosa bolsa de basura de Balenciaga a la venta por 1.790 dólares

La casa de moda de lujo española Balenciaga ha presentado recientemente su colección de ropa y accesorios para el otoño-invierno 2022-2023, que incluye la bolsa de basura más cara que jamás haya aparecido en el mercado.

La marca internacional de medios de moda y estilo de vida Highsnobiety compartió los detalles sobre el inusual artículo, que se vende a un precio de 1.790 dólares, en un ‘post’ que ya se ha viralizado en Instagram (red social perteneciente a la compañía Meta, calificada como organización extremista en Rusia, donde está prohibida).

If you don’t see the beauty in the Balenciaga trash bag you just don’t understand fashion. It only costs $1,790. pic.twitter.com/eWP7XbzBB5

— ADM87 (@adm87) July 31, 2022