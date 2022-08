¿Qué son las ‘piedras del hambre’ y por qué han aparecido en algunos de los principales ríos europeos?

Este verano, los niveles récord de sequía en Europa han provocado un descenso tan brusco del nivel de los ríos que ha dejado al descubierto hitos centenarios con advertencias de que se avecinan tiempos difíciles.

De acuerdo con el portal alemán General Anzeiger, la semana pasada el caudal de agua del río Rin bajó siete centímetros. Días después, el descenso llegó a ser de 36 centímetros en una sola jornada. La fuerte sequía ha dejado al descubierto las misteriosas ‘piedras del hambre’ o ‘Hungersteine’, término en alemán que hace referencia a unas rocas que fueron grabadas con mensajes en tiempos de antaño.

Las ‘piedras del hambre’ se han utilizado durante siglos particularmente para señalar las sequías históricas y alertar a la población de sus consecuencias. Varias de estas piedras también están incrustadas en el río Elba, que va desde las montañas de República Checa hasta el mar del Norte travesando parte de Alemania.

The recent droughts in Europe once again made visible the «Hunger Stones» in some Czech and German rivers. These stones were used to mark desperately low river levels that would forecast famines.

This one, in the Elbe river, is from 1616 and says: «If you see me, cry» pic.twitter.com/uJTapWXN5y

— Shoko Asahara Appreciation Consortium 🇷🇼 (@Citizen09372364) August 11, 2022