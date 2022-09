Biden aconseja a «valientes» opositores comprar cazas si quieren luchar contra su país

El presidente estadounidense, Joe Biden, recomendó a los opositores de su partido político que adquieran aviones de caza F-15 para luchar contra su país.

«Para aquellos valientes estadounidenses de derecha que afirman tratar de mantener una América independiente y segura. Si quiere luchar contra su país, entonces necesitan un F-15. Necesitan algo más que armas pequeñas», afirmó el martes en Pensilvania, durante un evento donde anunció su plan para prevención del crimen en EE.UU. El video de este momento ha sido visto más de 2 millones de veces en múltiples páginas de Twitter, lo que incluso resultó en los ataques contra el mandatario y el descontento.

Biden says we need more than an AR-15, and recommends we all get an F-15.

Democrats: Anti-gun, but pro fighter jets. https://t.co/LYIs6dfdrW

