VIDEOS: Elon Musk presenta un prototitpo del robot humanoide de Tesla

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, ha presentado Optimus, el robot humanoide desarrollado por su compañía, durante un evento llamado Día de la Inteligencia Artificial (IA), celebrado este viernes en su sede de Palo Alto, en California, EE.UU.

Se trata de un robot bípedo capaz de mover sus manos en el aire y caminar sin soportes mecánicos. Durante la presentación se mostró sus actuadores, equivalentes a los músculos de la máquina, y sus manos robóticas adaptables, que le permitirán agarrar y manipular una amplia gama de objetos.

Optimus has biologically inspired hands, made to be useful in any setting pic.twitter.com/octnlLOYxY

— Tesla (@Tesla) October 1, 2022