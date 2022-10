Un helicóptero cae sobre una palmera en un vecindario residencial en EE.UU.

Un helicóptero se estrelló el sábado contra una palmera en un vecindario residencial en California, EE.UU. El momento del accidente quedó grabado en video. Según medios locales, el pasajero, de 33 años, y el piloto, de 47, sobrevivieron. De momento, se desconocen las causas del suceso.

A survey helicopter crashed in a residential neighborhood in Fresno, California. Its fall was caught on video by a doorbell Ring camera. According to the police, the two people inside suffered minor injuries and were taken to Fresno’s Community Regional Medical Center pic.twitter.com/a5nVunNyYb

