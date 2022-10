«Podría provocar una catástrofe global»: Putin lanza una advertencia para la OTAN

El presidente ruso señaló que Moscú no persigue el objetivo de «destruir a Ucrania»

El presidente ruso, Vladímir Putin, cree que el despliegue de tropas de países de la OTAN en un hipotético enfrentamiento directo con el Ejército ruso conllevaría a «una catástrofe global», según se expresó este viernes en rueda de prensa al término de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y del foro entre los países de Asia Central y Rusia.

«En cualquier caso, poner a cualquier tropa en contacto directo, en confrontación directa, con el Ejército ruso, es un paso muy peligroso que podría provocar una catástrofe global. Espero que los que hablan de esto sean lo suficientemente inteligentes como para no dar pasos tan peligrosos», dijo Putin al ser preguntado sobre un hipotético despliegue de militares de la Alianza Atlántica en Ucrania.

En su valoración del desarrollo del operativo militar ruso en Ucrania, el jefe del Estado recalcó que Rusia hace «lo correcto», ya que, de otra forma, la situación podría volverse en contra del país y «en condiciones peores». «Lo que ocurre hoy es desagradable, por decirlo de una forma suave. Pero nos tocaría lo mismo más tarde, solo que en condiciones peores para nosotros. Eso es todo. Así que estamos haciendo lo correcto y a tiempo», dijo.

Paralelamente, Putin aseguró que en estos momentos «no hay necesidad» de seguir lanzando ataques de misiles masivos contra objetivos militares y de infraestructura crítica en Ucrania. «Ahora están planteados otros cometidos, porque 7 de los 29 objetivos no fueron alcanzados tal como lo planeó el Ministerio de Defensa. […] Al menos por ahora no hay necesidad de realizar ataques masivos, pero ya veremos», señaló. En este sentido, recalcó que Moscú no persigue el objetivo de «destruir a Ucrania».

Por otra parte, el mandatario reiteró que Moscú siempre ha estado dispuesto a dialogar con Kiev y que fueron las autoridades ucranianas las que decidieron desmantelar el proceso tras las negociaciones celebradas en marzo en la ciudad turca de Estambul.

«Siempre decíamos que estamos dispuestos. Incluso en Estambul alcanzamos ciertos acuerdos que, de hecho, fueron casi rubricados» remarcó. Sin embargo, tras el repliegue de las tropas rusas de Kiev, las autoridades ucranianas «perdieron inmediatamente la voluntad de conversar. Pero si llegaran a estar listos, ¡vamos! En ese caso, probablemente, serán necesarios los esfuerzos de mediación de todos los interesados», subrayó.

En esta línea, recordó que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ratificó la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania que prohíbe llevar a cabo negociaciones con Rusia, mientras Putin sea el jefe del Estado.

¿Un carguero de trigo con explosivos?

Asimismo, el presidente advirtió que Moscú cerrará el corredor humanitario para la evacuación de cereales ucranianos si se confirma que el artefacto usado en la explosión contra el puente de Crimea, calificada por Moscú como un atentado perpetrado por Kiev, fue llevado desde el puerto de Odesa en un carguero.

«El Servicio Federal de Seguridad [de Rusia] estableció que lo más probable es que ese supuesto cargamento, o más bien los explosivos [usados en el atentado en el puente de Crimea], se enviaran por mar desde Odesa. Pero no se ha establecido con certeza si lo hicieron en buques con grano o no. Esa es la cuestión. Todavía no hay respuesta», señaló.

En este sentido, recordó que las vías humanitarias se organizaron para transportar trigo a los países más pobres, algo que no se ha hecho realidad. «Si resulta que los corredores humanitarios se utilizan para cometer actos terroristas, entonces, por supuesto, esto arrojaría grandes dudas sobre si ese corredor continuará funcionando», indicó.

¿Posible encuentro con Biden en el G20?

En cuanto a su participación en la cumbre de los países del G20, programada para noviembre en Indonesia, Putin recalcó que esta cuestión aún no se ha resuelto de forma definitiva, si bien confirmó que la parte rusa estará representada en el foro.

En este contexto, señaló que actualmente no considera necesario reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden. «Hay que preguntarle a él si está listo para mantener tales negociaciones conmigo o no. Francamente, no veo esa necesidad en general», estimó.

Putin agregó que, de momento, no se realizan consultas para organizar negociaciones directas con líderes de otras naciones del G20, si bien resaltó que está «en contacto permanente» con algunos, como el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.