Elon Musk vende 30.000 perfumes con olor a cabello quemado en menos de una semana

No cabe duda de que Elon Musk es capaz de vender prácticamente cualquier producto, y lo demostró una vez más con su línea de perfume ‘Burnt hair’ (‘Cabello quemado’), que se agotó tan solo seis días después de su lanzamiento, anunció este martes el magnate.

Los primeros 30.000 frascos de «La esencia del deseo repugnante», como fue promocionada, se vendieron por 100 dólares cada uno a través del sitio web de Boring Co., la empresa de construcción de infraestructura y túneles propiedad del multimillonario.

Musk dio a conocer el lanzamiento de «la mejor fragancia de la Tierra» el 12 de octubre. «¡Compra ‘Burnt hair’ de una empresa que cava agujeros!», escribió al anunciar el producto.

Only 1,300 left of this unique, limited edition, collector’s item. https://t.co/Gh2Zg7B5qX

Esta no es la primera vez que el empresario vende productos ‘de broma’, que sus fanáticos compran como objetos de colección. Por ejemplo, en 2018 Boring Co. recaudó 10 millones de dólares para pruebas en la construcción de túneles vendiendo lanzallamas ‘antizombis’.

When many countries banned the shipping of Flamethrowers, Elon Musk labeled it as «Not a Flamethrower» to solve the problem.

The coolest CEO ever @elonmusk pic.twitter.com/jojXv2cVUv

— DogeDesigner (@cb_doge) July 5, 2022