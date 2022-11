Brasil pone en su lugar a iPhone: Deberá vender celulares con los cargadores

Samsung Galaxy, otro celular que se ha comenzado a entregar sin cargador a nivel mundial

La venta de smartphones sin cargador no tiene como propósito disminuir las emisiones de carbono, resolvió el gobierno de Brasil. Por esto, su último movimiento en la cruzada contra los iPhone sin cargador es ni nada menos que emitir una orden directa a Apple para que se abstenga de vender productos que son «incompletos».

Meses atrás un juez decidió una multa de 1,000 dólares que tendrá que pagar Apple a un cliente que se quejó de que su dispositivo iPhone no venía con cargador. Ahora la multa será de otros niveles: el Ministerio de Justicia ha hecho la empresa con 2.3 millones de dólares por la falta de cargadores, además de la cancelación de venta del iPhone 12 y otros modelos posteriores.

La orden para que el iPhone sin cargador no se comercializarse fue realizada en el boletín del país, de acuerdo a Reuters. La publicación viene solo un día antes de que Apple realizara el lanzamiento de sus nuevos iPhone 14 que conservarán el puerto Lightning y de los cuales no se estima un cambio en la estrategia de no incluir cargadores.

Apple está incurriendo en actos de discriminación contra el consumidor

El gobierno brasileño argumenta que no solo es la venta de un producto incompleto o la falta de evidencia al asegurar que dejar de incluir el cargador viene supuestamente porrazones ecológicas, sino que Apple está incurriendo en actos de discriminación contra el consumidor.

«El factor de discriminación adoptado es básicamente el ingreso (…) para la compañía, proporcionar cargadores de baterías es prescindible porque la proporción de su público, aunque es minoritario, no necesitaría el accesorio», se puede ver en el decreto.

Brasil agrega «no existen pruebas que consideren justificada una operación que, con el objetivo supuestamente de reducir las emisiones de carbono, conlleva la inserción en el mercado de consumo de un producto cuyo uso depende de la adquisición de otro, que también es comercializado por la empresa».

La multa viene con algunas particularidades de importancia. Si Apple acata inmediatamente el dejar de vender iPhone que no tenga cargadores en el territorio brasileño, y además no apela, el valor de la multa será reducido en un 25%. No obstante, si Apple se resiste, la multa estará aumentando diariamente.

Hace un par de meses Brasil inició a contemplar la posibilidad de obligar a Apple a que solo venda iPhone con estándar USB-C, tomando inspiración de la medida símil que está en vías de adoptar la Unión Europea.

