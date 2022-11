Elon Musk contempla el hallazgo de extraterrestres

El multimillonario Elon Musk participó este lunes, a través de una videoconferencia, en una sesión con la comunidad empresarial mundial denominada B20, que se realizó al margen de la cumbre del G20, celebrada esta semana en Bali (Indonesia), informó AFP.

Musk apareció en la pantalla del evento vistiendo una camisa tradicional indonesia, conocida como ‘batik’, e iluminado por velas, ya que se encontraba en un lugar en el que se había cortado la electricidad. «Tuvimos un corte de energía tres minutos antes de esta llamada», comentó el empresario, quien señaló que esa era la razón por la que estaba «completamente a oscuras».

Cuando se le preguntó el motivo por el cuál no acudió a la conferencia en Bali, Musk respondió, en forma de broma, que su «carga de trabajo había aumentado bastante» luego de haber adquirido recientemente Twitter. Asimismo, subrayó que deseaba que en su red social existiera la opción de agregar videos de larga duración, con el propósito de que las personas puedan monetizar sus contenidos, aunque no especificó más detalles.

El magnate mencionó que, para enfrentar el tráfico vehicular, se deberían excavar túneles profundos. «Los vehículos eléctricos y los túneles son realmente una respuesta a la peor congestión posible en cualquier ciudad, porque puedes profundizar tantas capas como quieras hasta que se resuelva la congestión», precisó.

Además, declaró que existe la posibilidad de hallar vida extraterrestre en el espacio. «Tal vez encontremos una civilización extraterrestre o descubramos civilizaciones que existieron hace millones de años», manifestó Musk, añadiendo que «sería increíblemente interesante salir y explorar la galaxia».

En el caso de la industria aeroespacial, se sabe que el Gobierno indonesio ha buscado un acuerdo para que SpaceX construya un sitio de lanzamiento de cohetes en el país asiático. Sin embargo, el hombre más rico del mundo aseveró que su empresa buscará tener múltiples zonas de despegue para que la gente pueda realizar viajes «al otro lado del mundo» a velocidades hipersónicas. «Creo que esto realmente abriría el mundo si pudieras viajar a cualquier parte del mundo en menos de una hora», reiteró.

#Bali 🇮🇩 #Indonesia @B20 — “Am looking at the video & this is bizarre,” says @elonmusk here at the #B20Summit, noting that the power went out a few minutes before this video call & he is sitting surrounded by candles.

That said, does this count as a #selfiewithElon? Hah! pic.twitter.com/m8VQAsEKSB

— 🚶🏻Curtis S. Chin (@CurtisSChin) November 14, 2022