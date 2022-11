IMÁGENES Potente terremoto sacude Indonesia y deja al menos 56 muertos

CIANJUR, INDONESIA — Un sismo fuerte y poco profundo derribó edificios y muros el lunes en Java, la populosa isla principal de Indonesia, donde mató al menos a 56 personas e hirió a cientos. La gente corrió a las calles, algunos cubiertos de sangre y polvo blanco, para ponerse a salvo.

Trabajadores de emergencias atendían a los heridos en camillas ante los principales hospitales, en terrazas y estacionamientos. Entre las víctimas había muchos niños, algunos de los cuales necesitaron mascarillas de oxígeno, tratamiento por vía intravenosa o reanimación cardiopulmonar.

Los vecinos, algunos con niños que lloraban en brazos, huyeron de viviendas dañadas después de que el sismo de magnitud 5,6 golpeara la región de Cianjur, en la provincia de Java Occidental, a última hora de la tarde, a una profundidad de 10 kilómetros (6,2 millas). El sismo sembró el pánico en la zona metropolitana de Yakarta, donde los rascacielos oscilaron y algunos fueron evacuados.

BREAKING: #BNNIndonesia Reports

According to local officials, «nearly 20 people were killed and 300 were injured» in #Indonesia‘s #WestJava 5.6 magnitude #earthquake. pic.twitter.com/jFlNLVssVb

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 21, 2022