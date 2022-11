Unos 20 avestruces invaden las calles de Canadá al escaparse de su casa

Alrededor de 20 avestruces invadieron el jueves las calles de la ciudad de Taber, Canadá, luego de escaparse del lugar en el que vivían.

Destiny Nanaquewetung estaba en un descanso cuando vio un vehículo de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) conduciendo junto a un avestruz.

«Al principio pensé que estaba alucinando […] oigo sirenas y miro y veo un avestruz y no puede ser que esto esté sucediendo ahora mismo», dijo, citada por los medios locales.

Apparently around 20 escapee ostriches invaded the town of Taber on American Thanksgiving and kept the police very busy. Freedom!!! Turkeys could learn from them! #ostrich pic.twitter.com/dfgS7bI2eM

