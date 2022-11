VIDEO: Ejércitos de la India y EE.UU entrenan conjuntamente en el Himalaya cerca de la frontera con China

Los Ejércitos de la India y EE.UU. realizan maniobras militares anuales conjuntas Yudh Abhyas en una zona del Himalaya ubicada en el estado norteño indio de Uttarakhand, en la frontera con China, informa la agencia de noticias local ANI, que publicó un video de los simulacros.

El ejercicio se lleva a cabo para intercambiar experiencias entre el personal de las fuerzas especiales de ambos países en la práctica de operaciones antiterroristas en terrenos de gran altitud, así como en operaciones de rescate en casos de desastre, explicaron desde el Ministerio de Defensa de India.

#WATCH | Demonstration of using assault dogs for counter-terrorist operations by the Indian Army during the ongoing wargame Yuddh Abhyas in Auli, Uttarakhand pic.twitter.com/VsUziTXLBc

— ANI (@ANI) November 29, 2022