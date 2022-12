Bad Bunny anuncia su retiro temporal de la música

El cantante puertorriqueño Bad Bunny anunció en una entrevista con Billboard publicada este jueves que se retirará temporalmente de la música. «Me tomo un descanso. 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar de mis logros», afirmó.

Durante un concierto que dio en noviembre en Buenos Aires (Argentina), el artista perdió la voz.

Allí estaba, parado en medio del vasto escenario, apenas capaz de escucharse a sí mismo a través del rugido de la multitud de más de 40,000 personas, cuando su voz lo abandonó.

“Fue de repente, como un clic”, recuerda Bad Bunny, chasqueando los dedos. “Como la temperatura o algo así. Parece que una de mis cuerdas vocales estaba sufriendo y boom, sucedió. Y estoy pensando, ‘Esto no puede estar pasando. Esta gente me está dando la energía más cabrón. Es la audiencia más eufórica que he tenido en toda la gira, ¿y voy a perder la voz? No es posible.

Sin embargo, no perdió la calma. Abandonó brevemente el escenario como si nada hubiera pasado, bebió té caliente e hizo ejercicios vocales hasta que recuperó la voz.

