Erupción solar provoca un apagón de radio en el océano Atlántico

Este miércoles se registraron varias erupciones solares de clase M provocadas por una mancha solar, identificada como AR3165, que emergió en el cuadrante suroeste del Sol, informó el portal SpaceWeather.

La llamarada M6, considerada como la más fuerte que se ha detectado hasta el momento, provocó un apagón en las comunicaciones radiales de onda corta en el océano Atlántico. El sitio EarthSky comunicó que también hubo apagones de radio en el Índico Sur y en Sudáfrica.

Leer más: Un asteroide «navideño» de 140 metros de diámetro se aproxima a la Tierra

An R2 (Moderate HF Radio Blackout) occurred today, 14 December, 2022 at 9:42 am ET (1442 UTC). This was the result of an M6.3 flare that occurred from Region 3165. Continue to visit https://t.co/9n7phHb5ok for current forecasts and information. pic.twitter.com/Ml72wWXgWO

La Oficina Meteorológica del Reino Unido aseguró que en las últimas 24 horas el Sol ha emitido un total de ochos erupciones de clase M. La información fue corroborada por el físico solar Keith Strong, quien advirtió, con base en sus observaciones, que existe el riesgo de que se produzca una llamarada solar de clase X, fenómeno que por su gran magnitud puede ocasionar apagones de radio en todo el planeta, así como tormentas de radiación de larga duración.

Leer más: Telescopio James Webb bate el récord de las galaxias más distantes jamás encontradas

Sin embargo, EarthSky afirmó que solo hay una probabilidad de 1 % de que se generen erupciones de esa clase. De otra parte, aseguró que se han detectado alrededor de 10 regiones de manchas solares expelidas con dirección hacia la Tierra.

Even the Sun is showing up in style for #AGU2022…🤩

This morning it erupted with an M6.3-class flare!

NASA’s Solar Dynamics Observatory, which watches the Sun constantly, captured the eruption shown here in its 131 Angstrom channel, which is colorized in teal. pic.twitter.com/f2YOFkwt2P

— NASA Sun & Space (@NASASun) December 14, 2022