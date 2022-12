Cancelan una caminata espacial tras detectarse una fuga de refrigerante en la nave Soyuz MS-22

Una caminata espacial de los cosmonautas rusos Serguéi Prokopyev y Dmitri Petelin fue cancelada tras detectarse una fuga de refrigerante en la nave Soyuz MS-22 acoplada a la Estación Espacial Internacional.

Tonight’s spacewalk with cosmonauts Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin is cancelled as mission controllers evaluate the impact of a coolant leak seen on the Soyuz MS-22 crew ship. The space station is in good condition and the Expedition 68 crew is safe. pic.twitter.com/olEblc4NEO

— International Space Station (@Space_Station) December 15, 2022