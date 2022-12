VIDEO: Aficionados argentinos impiden a un periodista de CNN cubrir los festejos en Buenos Aires

Aficionados argentinos intentaron impedir a un periodista de CNN cubrir los festejos en Buenos Aires tras la victoria de la Albiceleste en el Mundial de Catar. Los hinchas rociaron espuma sobre el reportero, intentaron quitarle el micrófono y gritaron en la escena. Sin embargo, el periodista continuó con la transmisión a pesar de las interrupciones.

CNN reporter Stefano Pozzebon was mobbed by Argentina fans while reporting in Buenos Aires after their first World Cup win in 36 years 😅🎉@StePozzebon | @CNNFC pic.twitter.com/qAAar9SwgD

— Eurosport (@eurosport) December 19, 2022