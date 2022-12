Al menos 13 personas mueren en EE.UU. en accidentes por el clima invernal

Al menos 13 personas han muerto en distintas regiones de Estados Unidos debido a los efectos del clima invernal, que afectan a las carreteras y los hogares, informan medios locales.

En el estado de Ohio, cuatro personas fallecieron este viernes en accidentes automovilísticos relacionados con el frío, según el gobernador Mike DeWine. Las colisiones, una de las cuales involucró a unos 50 vehículos, dejaron también a varias personas heridas.

BREAKING 🇺🇲 : One killed, multiple injured after 50 cars involved in crashes on #Ohio turnpike.#US pic.twitter.com/iQ2nXULjOP

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) December 24, 2022