Identifican 150 años después la flor más grande conservada en ámbar

Un nuevo estudio paleobotánico llevado a cabo por instituciones alemanas y austriacas permitió identificar que la flor fosilizada más grande conservada en ámbar pertenecía a una especie distinta a la que se había descrito hace más de 150 años, informó este jueves el Instituto Leibniz para la Ciencia de la Evolución y la Biodiversidad (Alemania).

De acuerdo con los autores del hallazgo, publicado en la revista Scientific Reports, en 1872 se examinó por primera vez el espécimen de ámbar báltico, catalogado oficialmente como X4088, el cual probablemente provenía de las minas de la península de Samland, en la ciudad de Kaliningrado (Rusia).

En su momento, los científicos determinaron que los restos botánicos pertenecían a la especie ‘Stewartia kowalewskii’, que es un género de la familia de la planta del té (‘Theaceae’). El X4088 fue colocado en una caja de vidrio que contenía una solución de resina obtenida de árboles tropicales de la India, para posteriormente ser almacenado en la colección del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania.

A team of researchers, including #paleontologist Christa Hofmann of the University of Vienna, studied the inclusion of the largest flower discovered so far in amber, preserved together with its pollen in the «Baltic Amber Forest» about 38-34 million years ago. pic.twitter.com/MMAywhHv3l

— University of Vienna STEM (@stem_univie) January 13, 2023