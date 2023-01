Hallan cocodrilos momificados de manera inusual en una tumba egipcia intacta

Restos de cocodrilos momificados fueron encontrados en el fondo de una antigua tumba de roca en Egipto. Pese a que este tipo de hallazgos son comunes en el país africano, la forma de preservación de los animales llamó la atención de los arqueólogos, según un comunicado del equipo publicado en EurekAlert.

Los restos momificados de cinco cráneos individuales y cinco esqueletos parciales, de 1,8 y 3,5 metros de largo, se hallaron en 2019 en una tumba excavada en la roca en el sitio de Qubbat al Hawa en la orilla occidental del Nilo, cerca la ciudad de Asuán, que datan de alrededor del siglo V a. C.

