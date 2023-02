EE.UU. detecta en su territorio un presunto globo espía aerostático de China

Militares de EE.UU. monitorean el paso de un globo espía aerostático de China que fue detectado este miércoles sobrevolando el estado norteño de Montana, reportó este jueves el canal NBC News, citando a dos funcionarios norteamericanos y a una fuente en el Pentágono.

Posteriormente, el portavoz del Departamento de Defensa, Patrick Ryder, precisó en un comunicado que se trata de un «globo de vigilancia que se encuentra ahora mismo sobre el territorio continental» del país, volando a gran altitud. «Una vez detectado, el Gobierno de EE.UU. actuó inmediatamente para impedir la recogida de la información sensible», señaló Ryder.

«El globo se desplaza actualmente a una altitud muy superior a la del tráfico aéreo comercial y no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra. En los últimos años se han observado casos de este tipo de actividad con globos», recordó el vocero.

A su vez, la fuente del Pentágono precisó al canal que el aparato estratosférico voló desde las islas Aleutianas, en el mar de Bering, y llegaron a Montana a través de Canadá. Mientras, en redes circulan videos de autenticidad no verificada en los que se ve un objeto luminoso de color blanco.

