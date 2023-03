Los restos de un ictiosaurio ‘demasiado’ antiguo sitúan su origen antes de los dinosaurios (FOTOS)

Un grupo de paleontólogos suecos y noruegos ha descubierto en la remota isla ártica de Spitsbergen restos del ictiosaurio más antiguo conocido hasta la fecha, lo que obliga a los científicos a replantearse la arraigada teoría sobre la evolución de estos reptiles marinos. Los resultados de su estudio fueron publicados este lunes en la revista Current Biology.

Hasta ahora se pensaba que los antepasados de estos reptiles marinos se adentraron por primera vez en mar abierto tras la extinción en masa del Pérmico final, también conocida informalmente como la Gran Mortandad, que devastó los ecosistemas marinos y marcó el comienzo de la era de los dinosaurios hace casi 252 millones de años.

Latest! (Oldest ichthyosaur fossil hints they evolved before mass extinction) has been published on The Science Latest – https://t.co/rA11Ep9Bki pic.twitter.com/7M08iwSSvB

Con el tiempo, estas especies «convirtieron sus extremidades en aletas, desarrollaron una forma corporal parecida a la de los peces y empezaron a dar a luz a crías vivas, rompiendo su último vínculo con la tierra al no necesitar llegar a tierra para poner huevos», explica el comunicado difundido este martes por la Universidad de Uppsala, en Suecia.

Sin embargo, los fósiles hallados en Spitsbergen durante una expedición en 2014 aportaron nuevos datos inesperados sobre los orígenes de los antiguos reptiles marinos. Se trata de huesos de peces óseos, de «extraños huesos de anfibios con aspecto de cocodrilo», así como de once vértebras articuladas de la cola de un ictiosaurio.

Para sorpresa de los investigadores, los restos fueron encontrados en rocas supuestamente demasiado antiguas para los ictiosaurios y presentaban algunos rasgos distintos a las especias que habitaban el lugar en aquella época.

Andy Vermaut shares:Oldest Fossils Of Remarkable Marine Reptiles Found In Arctic: Researchers said they have found remains of the earliest-known ichthyosaur, which lived approximately 2 million years after Earth’s worst mass extinction that… https://t.co/Rgfnj2Aw0S Thank you. pic.twitter.com/cH6oGhLNsm

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) March 14, 2023