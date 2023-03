Descubren en Brasil una especie de hongo parasitario que mata arañas (FOTO)

Un grupo de científicos habría descubierto un hongo hasta ahora desconocido, de un distintivo color púrpura, que parasita las arañas de trampilla o ctenízidas, comunes en las selvas de la zona atlántica de Brasil, informa The Guardian.

Leer más: Laptop gamer: calidad y precio increíbles

El microorganismo, hallado en noviembre en bosques del norte de Río de Janeiro, pertenece a un grupo llamado ‘Cordyceps’, que infecta a invertebrados y se apodera de ellos hasta matarlos. Sin embargo, se requerirá una descripción científica formal antes de confirmar que se trata de una nueva especie.

En una foto de cerca tomada por el micólogo brasileño João Araújo, quien hizo el descubrimiento, se ve el hongo envuelto alrededor del cuerpo de una araña, asomando por la madriguera en la que el arácnido agarra insectos.

Leer más: TECH emplea el Método del Caso de Harvard en sus programas académicos para mejorar los sistemas de aprendizaje

Cientistas descobrem fungo roxo raro que se alimenta de aranha na Mata Atlântica: As vítimas do fungo, famoso na série «The Last of Us», são as aranhas-de-alçapão, aranhas tropicais peludas de até 4 cm de comprimento que se aninham no subsolo do bioma https://t.co/q9o6uAVmRr pic.twitter.com/ICe2qEIXcW

— Gudyê Silva (@GudyeSilva) March 17, 2023