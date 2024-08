Sheinbaum responde a críticas de EEUU a la reforma judicial en México

Ayer jueves, el embajador Ken Salazar afirmó que la elección de jueces y magistrados por votación popular que propone la reforma representa un “riesgo mayor para la democracia”.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones del embajador de Washington en su país, Ken Salazar, quien lanzó duras críticas a la reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Salazar aseguró este jueves que la elección de jueces por votación popular que se propone como parte de la reforma “representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia”. Asimismo, advirtió que la “elección directa de jueces” y la “política feroz” que se desataría a propósito de esos comicios “amenazan la relación comercial” binacional.

A propósito de estas declaraciones, Sheinbaum escribió horas después en la red social X: “Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”.

“Un proceso muy transparente”

En una rueda de prensa precedida horas antes, la presidenta electa había ofrecido algunos detalles sobre la elección y postulación de jueces y magistrados una vez sea aprobada la reforma, que ya se discute en la Cámara de Diputados. Sheinbaum aseguró que se trata de un proceso que, si bien es novedoso, es “completo” y garantiza la “autonomía” del Poder Judicial.

Por otro lado, subrayó que, antes del voto popular, los postulantes serán evaluados por un “comité de selección” conformado por personas reconocidas en la actividad jurídica, que escogerá a aquellos que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de su cargo. “Que se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”, aseguró, enfatizando que es “falso” que cualquier persona podrá acceder a uno de estos cargos.

Insistió en que no será ella, en calidad de presidenta, quien decida cuáles son los mejores perfiles o quiénes serán los elegidos. “Es a convocatoria abierta. Esto es muy importante porque parte de nuestros adversarios han estado diciendo que se va a perder la autonomía del Poder Judicial y que la presidenta va a nombrar a todos”.

Sheinbaum recordó que es así como funcionan las cosas actualmente, ya que el presidente escoge a sus ministros. “Ahora no. La presidenta no va a tener mano en nombrar a sus ministros. Es un proceso muy transparente […] No tiene nada que ver con esa idea que van a ser más afines a la presidenta”, dijo.

La reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé la selección de jueces en elecciones abiertas a toda la población y ha sido sustentada en denuncias sobre corrupción que salpican al Poder Judicial

Sin embargo, la iniciativa ha sido criticada por distintos estamentos de esa rama del poder público, desde donde se ha señalado, entre otros puntos, que socava la independencia judicial e ignora el sistema de méritos establecido para ocupar las distintas posiciones dentro de la estructura