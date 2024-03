EE.UU.: Colapsa un puente en Baltimore tras colisionar un barco (VIDEO)

Una parte del Francis Scott Key, un importante puente que cruza el puerto de Baltimore (Maryland, EE.UU.), se derrumbó cerca de la 1:30 (hora local) de este martes después de que un buque portacontenedores chocara contra él, informan varios medios citando a la Guardia Costera y al Departamento de Bomberos locales.

Los servicios de emergencia están respondiendo al accidente en estos momentos. La embarcación involucrada se incendió después de colisionar con el puente. El momento del choque y el colapso de la estructura fue captado en video.

Algunas personas habrían caído al agua como consecuencia del choque del carguero con el puente, al igual que varios vehículos, comunicó en rueda de prensa el jefe del Departamento de Bomberos de Baltimore, James Wallace. “Creemos que en este momento podemos estar buscando más de siete personas“, precisó, al indicar que esa cifra podría cambiar ya que se trata de un “incidente muy grande”. Anteriormente, la CNN informo que los equipos de rescate siguen buscando al menos a 20 personas que cayeron al agua.

Asimismo, Wallace comunicó que los rescatistas han salvado a dos personas del agua. Una de ellas resultó ilesa y la segunda se encuentra en “estado muy grave”, por lo que fue trasladada al hospital. Añadió que de momento las autoridades están “en la fase activa de búsqueda y rescate” de otras posibles víctimas afectadas por el colapso del puente.

Por su parte, la Policía aseveró que la colisión del barco contra el puente no fue intencional. “No hay absolutamente ningún indicio de que haya terrorismo, de que esto se haya hecho a propósito”, sostuvo el jefe de la Policía de Baltimore, Richard Worley.

Anteriormente, desde el Departamento de Bomberos de Baltimore comunicaron que en el momento del choque en el puente estaban trabajadores de construcción vertiendo concreto. Asimismo, desde el Departamento de Bomberos de Baltimore han indicado que no estaba claro cuántos vehículos había en el tramo, pero “seguramente había un gran camión remolque” en él. Asimismo, detalló que hay mucho combustible diésel en el agua alrededor del carguero.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, ha declarado estado de emergencia tras el colapso del puente. “Agradecemos a los valientes hombres y mujeres que están llevando a cabo esfuerzos para rescatar a los afectados y oramos por la seguridad de todos”, reza el comunicado del gobernador.

PHOTO: What’s left of the Francis Scott Key Bridge in Baltimore after being hit by a ship. Multiple people are missing. pic.twitter.com/wMIP3nBaUM

— BNO News (@BNONews) March 26, 2024