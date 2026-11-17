El coordinador de la bancada republicana en la Cámara de Representantes sugirió que la congresista mintió sobre su proceso de naturalización, reflejando un marcado endurecimiento respecto a su postura previa con la comunidad somalí.

El representante republicano por Minnesota Tom Emmer, reelecto recientemente como whip (coordinador de bancada) de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, generó una fuerte polémica tras pedir la expulsión de la legisladora demócrata Ilhan Omar y poner en duda la validez de su ciudadanía estadounidense.

Durante una entrevista concedida al podcaster conservador Benny Johnson, Emmer —quien representa al 6.º distrito congresional de Minnesota— solicitó al sargento de armas del Capitolio que retire del recinto a Omar, de origen somalí y representante por el mismo estado, bajo el argumento de que no debería poseer la ciudadanía norteamericana.

Cuestionamientos de ciudadanía y llamado a su remoción

Al ser consultado sobre el estatus legal de Omar, el dirigente republicano sostuvo que la congresista habría mentido de forma reiterada sobre su fecha de nacimiento. Según la tesis planteada por Emmer, si se confirma que Omar tenía más de 18 años al momento de la naturalización de su padre, su ciudadanía quedaría revocada administrativamente.

“Inmediatamente deja de ser ciudadana y tiene que volver a solicitar la ciudadanía. Y, por cierto, les recuerdo que en ese punto tampoco seguiría siendo miembro del Congreso”, afirmó Emmer, añadiendo que la legisladora es “completamente antiamericana” y respaldando que la policía del Capitolio o el sargento de armas le impidan la entrada al hemiciclo si se determina que no es ciudadana legal.

Descalificaciones a la comunidad somalí y contraste con su pasado

A lo largo del diálogo, la entrevista incluyó descalificaciones hacia la población somalí-estadounidense de Minnesota. Emmer se mostró de acuerdo cuando el entrevistador calificó a dicha comunidad como una “cicatriz” para el estado, además de hacerse eco de acusaciones de fraude.

El tono de la entrevista marca un contundente viraje respecto a la trayectoria del propio Emmer. En 2015, el congresista cofundó el Caucus Somalí-Estadounidense junto al entonces legislador demócrata Keith Ellison. Asimismo, en 2016, durante un encuentro con sus electores, Emmer defendió abiertamente a los inmigrantes de origen somalí, calificándolos como “una de las poblaciones de más rápida asimilación” y expresando su apoyo a las familias inmigrantes en regla.