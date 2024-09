Esta es la primera persona en acumular 1.000 millones de seguidores en sus redes sociales

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hizo historia al acumular 1.000 millones de seguidores en sus redes sociales. “Esto es más que un número: es un testimonio de nuestra pasión, motivación y amor compartidos por el juego y más allá”, escribió en un post publicado este jueves.

En el texto, el astro del balompié agradeció la fidelidad de quienes apoyan su carrera, empezando por los habitantes de su natal Madeira y su propia familia. “Ahora somos 1.000 millones los que estamos juntos. Han estado conmigo en cada paso del camino, en todos los altibajos”, apuntó.

Ronaldo caracterizó su experiencia en las plataformas virtuales como un “viaje” conjunto que ha permitido demostrar “que no hay límites” para alcanzar metas. “Gracias por creer en mí, por su apoyo y por ser parte de mi vida. Lo mejor está por venir y seguiremos luchando, ganando y haciendo historia juntos”, completó.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number – it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.

From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024