Estrella de Tiktok muere a los 21 años de cáncer de colon

“Puede que mi vida sea corta, pero creo sinceramente que la he aprovechado al máximo”, escribió la joven en una carta de despedida semanas antes de su muerte.

Dominique McShain, una estrella de TikTok de Nueva Zelanda, murió a los 21 años a causa de un cáncer colorrectal, informó el medio People este miércoles.

En abril del año pasado, la ‘influencer’ reveló que le habían diagnosticado un cáncer colorrectal incurable, y a principios de abril de este año, los médicos le predijeron varias semanas o incluso días de vida. Aún se desconoce la fecha exacta de su fallecimiento.

“Mi hígado está empeorando rápidamente hasta el punto de la ictericia y el cáncer está progresando de forma acelerada”, escribió McShain en sus redes sociales el 7 de abril.

“Puede que mi vida sea corta, pero creo sinceramente que la he aprovechado al máximo. Me ha tocado la lotería de tener una familia que me quiere incondicionalmente, amigos que me donarían un hígado al 10.000% o harían cualquier cosa que pudieran (y probablemente discutirían sobre quién lo haría), y un marido tan dulce, Sean, quien ha sido mi roca en todo, antes y después de mi diagnóstico”, agregó.

La estrella de las redes sociales se comprometió con su novio Sean Suson en mayo de 2024, día en que ella cumplía 21 años. En julio de ese mismo año, la pareja se casó.

La joven estudiaba Psicología y planeaba dedicarse en el futuro a la psicología clínica, pero debido a la gravedad del tratamiento, tuvo que abandonar sus estudios y su trabajo a tiempo parcial, según explicó en un video.