“¿Por qué nosotros, especialmente sin saber hacia dónde irá esta guerra y qué sucederá en el futuro, revelaremos todas nuestras cartas?”, dijo la ministra de Asuntos Exteriores finlandesa

La ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, no descartó el envío de tropas occidentales a Ucrania en un futuro y enfatizó que por ahora no existe tal probabilidad, informa Financial Times.

“Ahora no es el momento de enviar tropas al terreno y ni siquiera estamos dispuestos a discutirlo en este momento. Pero a largo plazo, por supuesto, no deberíamos descartar nada“, afirmó Valtonen.

Además, la alta funcionaria respaldó la idea del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de crear “ambigüedad estratégica” para Moscú, discutiendo abiertamente la idea de enviar tropas occidentales a Ucrania. “¿Por qué nosotros, especialmente sin saber hacia dónde irá esta guerra y qué sucederá en el futuro, revelaremos todas nuestras cartas?”, manifestó.

Valtonen también apoyó el llamado de la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, para que la Union Europea emita deuda común para defensa. “No tenemos nada en contra”, afirmó. “Si decidimos que queremos gastar 100.000 millones de euros colectivamente para mejorar nuestra defensa y queremos emitir un bono para financiarla, entonces no tendrá nada que ver con la frugalidad”, agregó.

Desde el Kremlin advirtieron que si Occidente envía sus fuerzas militares al país eslavo, no se podrá evitar un conflicto directo entre Rusia y la OTAN.