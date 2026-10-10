Huracán Isaías deja cientos de miles de hogares sin luz en EE.UU.

Más de 850.000 hogares se han quedado sin electricidad en Estados Unidos por el paso del huracán Isaías, informa este sábado el portal PowerOutage.

Los cortes se concentran principalmente en Florida (más de 420.000), Alabama (más de 320.000) y Georgia (más de 103.000).

El fenómeno tocó tierra la noche del viernes cerca de Destin, al noroeste de Florida, como categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 165 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes. Aunque se debilitó poco después, provocó inundaciones, la caída de árboles y daños en infraestructuras de la región.

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