Letonia: La OTAN no está lista para enviar tropas a Ucrania

El bloque debe centrarse en la adquisición y el suministro de armas y municiones a Kiev, arguye la primera ministra letona, Evika Silina

La OTAN no está lista para mantener conversaciones sobre el envío de tropas a Ucrania, ha afirmado la primera ministra letona Evika Silina, saliendo así al paso de las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, que planteó esta posibilidad a finales del mes pasado.

“Respecto a las tropas, no creo que esta iniciativa estuviera muy bien preparada, porque el debate aún no estaba listo. Y en cuanto al envío de tropas, creo que la OTAN no está preparada para hacerlo”, señaló Silina en una rueda de prensa conjunta celebrada este miércoles con el canciller alemán Olaf Scholz durante su visita a Berlín.

En este sentido, Silina abogó por dar prioridad la adquisición y el suministro de armas y de municiones a Ucrania. En este contexto, valoró la participación de Letonia y Alemania en la iniciativa checa sobre la compra municiones a otros países del mundo para resolver su carencia en Ucrania.

Tras una cumbre sobre Ucrania celebrada en París a finales de febrero, Macron sostuvo que no se debía descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania, lo que desató una polémica en el seno de la Unión Europea.